Claudia Sheinbaum, presidenta de México, pidió durante la conferencia mañanera de este jueves 13 de agosto, informar sobre la situación del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, quien se encuentra en prisión acusado por huachicol fiscal en el Penal del Altiplano.
“Sí sería muy bueno que se informará”, apuntó Claudia Sheinbaum tras ser cuestionada por la prensa sobre la denuncia de Verónica Ruffo Sánchez, hija de Ernesto Ruffo de que no se le ha permitido otorgarle el mínimo de insumos básicos.
Por lo que tras la petición de la mandataria Sheinbaum se tendrá información de la situación Ernesto Ruffo en prisión, conforme lo detalle el Sistema Penitenciario.
Sheinbaum niega problemas sobre Ernesto Ruffo en prisión
Pese a que Sheinbaum pidió que se informará sobre la situación de Ernesto Ruffo en prisión ante la denuncia de Verónica Ruffo Sánchez, hija del ex gobernador de Baja California, la presidenta negó que hubiera algún problema.
Tras asegurar la mandataria de México, Sheinbaum que el ex gobernador Ernesto Ruffo cuenta con visitas en el Altiplano donde está preso acusado de operar una red de huachicol fiscal.
Incluso, Sheinbaum dijo que Ernesto Ruffo toma medicamentos “se le han entregado, es lo que me ha informado el Sistema Penitenciario.
Esto tras los dichos de Verónica Ruffo Sánchez quien ha asegurado no poder ver a su padre Ernesto Ruffo, pues sólo ha podido visitarlo una vez en el penal federal, además de enfrenta restricciones para recibir artículos básicos.