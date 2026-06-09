¿Vas a tramitar tu credencial del Instituto Nacional Electoral (INE)? Hay nuevo formato del documento y te contamos cuáles son los nuevos elementos y cambios que traerá consigo.

Nuevo modelo credencial INE (INE/X)

El lunes 8 de junio, el Consejo General del organismo presentó de manera oficial el Nuevo Modelo de la Credencial para Votar, con el que la ciudadanía podrá ejercer sus derechos político-electorales.

Por eso, si vas a tramitar tu credencial del INE, acá te explicamos con detalle los cambios que se van a aplicar en el documento que además es el principal medio de identificación en el país.

Estos son los cambios que se aplicarán en la nueva credencial del INE

En su sesión del lunes 8 de junio, el Consejo General del INE presentó el Nuevo Modelo de la Credencial para Votar del que se explicó, contará con 2 versiones distintas.

Al respecto, la autoridad electoral indicó que son el modelo I que está dirigido a la ciudadanía mexicana residente en territorio nacional y el modelo J para mexicanas y mexicanos que viven en el extranjero.

En cuanto a las nuevas características, elementos y cambios que se van a incluir en la nueva credencial del INE, se explicó que se tratan de los que se presentan a continuación:

Identidad de género

Autoidentificación del portante como persona indígena o afromexicana

Nuevo diseño en el que se incluirá la mpresión con efecto arcoíris

DOVID (Holograma con nuevo diseño)

Aunado a lo anterior, la autoridad electoral destacó que se tiene contemplado el lanzamiento de una nueva app digital para la lectura de códigos QR que se incluirán en la credencial.

INE (Jorge Montaño vía X)

INE lanzará nueva app digital

Cabe destacar que al anunciar el lanzamiento de un nuevo formato de la credencial, el INE dio a conocer que cuenta con la capacidad de tramitar hasta 90 mil documentos por día.

De la misma forma, recordó que el documento ha evolucionado constantemente para que incluya mayores medidas de seguridad, innovación tecnológica y elementos que fortalecen su confiabilidad.

Sobre el nuevo modelo, resaltó que se aprobó el 7 de agosto de 2025 y su producción inició el 1 de junio de 2026, con una producción diaria de 90 mil credenciales.