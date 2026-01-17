El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció la incorporación de nuevos documentos de identificación y comprobantes de domicilio para facilitar el trámite de la credencial para votar, principal medio de identificación en México.

¿Cuál es el nuevo requisito de identificación para sacar el INE?

Entre los nuevos documentos de identificación para poder solicitar el INE, se incluyó la incorporación de la “tira de materias con fotografía”, la cual es emitida por instituciones educativas con reconocimiento oficial.

De igual manera, a la lista de requisitos se incluyó la cédula de identificación expedida por el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas de México (ISSFAM), con vigencia de máximo 10 años.

Nuevos documentos servirán como comprobantes de domicilio para tramitar el INE

En cuanto a los documentos que servirán como comprobantes de domicilio, se propone incorporar el acuse de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con vigencia de tres meses después de su expedición.

De igual manera, también servirá la constancia de situación fiscal emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), o, de ser el caso, también servirá el contrato de compra-venta de inmuebles.