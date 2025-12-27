Tómalo en cuenta, tu credencial del INE podría ser digital a partir de 2027.

El Instituto Nacional Electoral (INE) continúa avanzando en su plan de transformación digital.

Revelan que la credencial del INE podría ser digital a partir de 2027

El INE tiene como meta que para el 2027 la credencial para votar sea digital.

La intención es emitir 10 millones de credenciales digitales y reducir los tiempos en módulos de atención en un 20%.

Durante el primer semestre se proyectan 100 mil descargas como paso inicial para iniciar millones de activaciones.

INE normaliza producción de credenciales para votar (Galo Cañas Rodríguez / Cuartoscuro)

Con ello, el INE pretende ofrecer servicios más rápidos y seguros para los ciudadanos.

Carla Humphrey, consejera electoral que impulsa la estrategia de transformación del INE, destacó los avances del proyecto durante la sesión del Consejo General:

Durante el trimestre julio-septiembre se consolidaron avances sustantivos en siete proyectos que integran la Estrategia de Transformación Digital. Este documento constituye el inicio de una planeación estratégica ordenada y ofrece una base sólida para la implementación efectiva de cada uno de los proyectos. Carla Humphrey, consejera electoral

Así será la credencial digital del INE

La credencial de elector digital del INE será un documento oficial, complementaria al plástico.

Cabe señalar que la nueva credencial estará disponible desde una app completamente segura.

Tendrá validez para identificarte en bancos o instituciones públicas.

El documento digital contará con verificación mediante:

Código QR

Correo electrónico

Biometría

Se espera que el trámite de la credencial digital del INE se pueda realizar desde casa.

Las ventajas que tendrá esta nueva credencial serán:

Autogeorreferencia de domicilios: el ciudadano podrá localizar su domicilio en mapas interactivos con inteligencia artificial o lenguaje natural

Modernización del sistema en Módulos de Atención Ciudadana (MAC): remplazo de la plataforma (SIIRFE-MAC) por una nueva aplicación

Nuevo sistema de citas en el INE: se implementará un portal más fácil de usar con verificación por CURP y servidores más estables con tiempos de carga reducidos

Registro de voto anticipado: los ciudadanos podrán ejercer el voto anticipado con seguridad

Registro para voto desde el extranjero: el registro de electores en el extranjero será más fácil