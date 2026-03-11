La Comisión del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, presentó una propuesta de actualización de la credencial del INE, en la que se sugiere integrar más datos y códigos QR.

Proponen actualizar credencial del INE con más datos y códigos QR (INE)

Sobre la propuesta, la consejera Carla Humphrey sostuvo que pretende avanzar hacia un estándar más seguro del documento, además de que con los cambios le dan más confianza y utilidad.

Además, se resaltó que la incorporación de más datos y códigos QR a la nueva credencial del INE, será analizado a detalle por el Consejo General que se encargará de decidir si se aprueban o no.

Proponen cambios para la credencial del INE; podrían incorporarse más datos

Con el objetivo de contar con un documento más seguro, confiable y útil, la Comisión del Registro Federal de Electores presentó una propuesta para la confección de una nueva credencial del INE.

La propuesta que se destaca, se elaboró a partir de consultas y diálogos con otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil, se estableció la posibilidad de incluir estos datos al documento:

Dos minucias dactilares, es decir los datos biométricos de un par de dedos Domicilio Identidad de género Auto identificación Indígena Descripción del Pueblo Indígena en caso de no estar registrado en el catálogo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)

Sin embargo, también se revisa la opción de integrar otros datos como el referente a la donación de órganos, así como la impresión de toda la información de identificación por medio del Sistema Braille.

Nueva credencial del INE presentará cambios a códigos QR

Además de la incorporación de más datos, la propuesta de creación de una nueva credencial del INE contemplan algunos cambios en los códigos QR que ya se incluyen en el documento.

Con respecto a ello, el mismo INE informó que también se propone "actualizar e integrar datos adicionales en el contenido de información de los códigos bidimensionales tipo QR".

Credencial del INE (INE México / Facebook)

Por medio de las modificaciones, se afirma, se puede fortalecer la credencial del INE como un documento confiable con la integración de “infraestructura criptográfica robusta con claves” en módulos HSM.

Sobre ese elemento, se explica que se trata de un "dispositivo físico de alta seguridad diseñado para gestionar, proteger y almacenar claves criptográficas y esquemas de cifrado asimétrico".

Cabe resaltar que en próximos días el proyecto se presentará ante el Consejo General, que se espera lo analice a detalle, en busca de su aprobación definitiva.