En la gira que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tuvo por Tamaulipas, subrayó el compromiso que tiene con la salud pública de los mexicanos y por ello se inauguró un nuevo Hospital del IMSS-Bienestar.

Claudia Sheinbaum sostuvo que todos los mexicanos deben tener acceso a la salud como un derecho y no como un privilegio.

Claudia Sheinbaum inaugura el Hospital del IMSS-Bienestar en Tamaulipas y recuerda su compromiso con la salud pública

La presidenta de México estuvo en la inauguración del IMSS-Bienestar en Tamaulipas, lo que la llevó a recordar que este proyecto inició con Andrés Manuel López Obrador y que ella lo sigue encaminado a un servicio de salud pública universal.

Durante su discurso, Claudia Sheinbaum recordó que además de estar fortaleciendo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al ISSTE, también están inaugurando más IMSS-Bienestar.

Esto con el objetivo de llegar a un sistema de salud fortalecido y universal, en dónde todos los mexicanos con IMSS, ISSSTE o incluso sin ser derechohabientes, puedan atenderse en estas instituciones o en el IMSS-Bienestar.

“Vamos a un verdadero servicio universal de salud, queremos que si una persona no tiene seguro social, pero le queda más cerca el hospital del seguro social [IMSS] que el del IMSS-Bienestar, se pueda atender en el seguro social aunque no sea derechohabiente (...) todavía no llegamos allá, vamos para allá”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Por otra parte, recordó que en otros gobiernos la salud pública estaba deteriorada y que los estados distribuían los recursos como consideraran para las personas que no tenían IMSS e ISSSTE.

Sin embargo, subrayó como esto llevaba a la corrupción, también el IMSS e ISSSTE tenían “muy pocos recursos” y en ocasiones estaban “en el olvido”.