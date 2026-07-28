Daniel Aceves Villagrán, director general de Políticas en Salud Pública de la Secretaría de Salud, exhortó a los ocho estados no afiliados al IMSS‑Bienestar a garantizar la atención temprana de pacientes con Labio y Paladar Hendido.

“Esta alianza se da por parte del IMSS-Bienestar en 24 entidades federativas… (que) las ocho entidades no federalizadas también participen en este tipo de planteamientos… tiene que ser un proyecto absolutamente nacional” Daniel Aceves Villagrán. Director general de Políticas en Salud Pública SSA

El llamado se dio tras la firma de la alianza entre IMSS‑Bienestar y Smile Train, que busca homologar criterios de nutrición y atención integral en los 24 estados ya incorporados.

La meta es cubrir los más de 3 mil 500 nacimientos anuales con LPH en México.

Los 8 estados no afiliados al IMSS-Bienestar

Los ochos estados no afiliados al IMSS-Bienestar son los estados de oposición gobernados por Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC).

Aguascalientes Chihuahua Guanajuato Querétaro Coahuila Durango Jalisco Nuevo León

El resto de estados gobernados por Morena y uno por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), sí entregaron la infraestructura estatal de salud como parte del IMSS-Bienestar.

Buscan que pacientes lleguen a atención temprana de Labio y Paladar Hendido

Las autoridades y activistas coincidieron en que buscan cubrir las estimaciones de tres mil 500 nacimientos con Labio y Paladar Hendido que se registran cada año en México.

Como parte de la comunidad LPH, Lizeth Díaz Lara dijo que es importante combatir la desinformación para que las familias se acerquen de manera temprana a los servicios de salud.

Además, señaló que es importante el acercamiento temprano debido a que se requieren tratamientos multidisciplinarios como de psicología, terapia del lenguaje, además de las cirugías.

“Es algo con lo que sigo luchando hoy en día, temas de depresión, no sentirse suficiente, sentirse una carga, sentirse inadecuado en este mundo…” Lizeth Díaz Lara. Comunidad LPH

La importancia de darles atención de manera temprana también es porque la nutrición es importante para sus cirugías, las cuales pueden iniciar desde los tres meses, ademas de que es importante la lactancia materna y la correcta alimentación para su desarrollo.