La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno fue instruida por la presidenta, Claudia Sheinbaum, para inspeccionar el proceso de licitación de vales de fin de año a servidores públicos.

Buen Gobierno y Claudia Sheinbaum revisan suministro de vales de fin de año

Se dio a conocer que Buen Gobierno revisa el suministro de vales de fin de año a trabajadores federales, como parte de la revisión e informe que solicitó Claudia Sheinbaum.

Mediante un comunicado, Buen Gobierno indicó que realiza un seguimiento puntual al procedimiento de inconformidad que presentó Toka Internacional, S.A.P.I de C.V.

Fue el pasado 11 de diciembre cuando Toka Internacional, una de las licitantes participantes, impuso su procedimiento de inconformidad contra la empresa ganadora Servicios Broxel S.A.P.I. de C.V.

De acuerdo con Toka Internacional, Servicios Broxel “en propuesta económica, no señaló precios unitarios.”

La queja ocurre luego de que el 28 de noviembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) llevó a cabo la Licitación Pública Nacional Electrónica LA-06-400-006400001-N-19-2025 para el:

“Servicio de suministro de vales electrónicos de despensa para el otorgamiento de la prestación de la medida de fin de año para el ejercicio fiscal 2025” Comunicado Buen Gobierno

En esa licitación, Servicios Broxel ofertó un descuento del 3.01% y Toka Internacional un descuento de 2.84% para atender a 206 instituciones de la Administración Pública Federal.

La oferta cuenta con una vigencia del 8 al 31 de diciembre 2025, para la cual se tuvo un monto mínimo de 7 mil 345 millones de pesos y un máximo de 10 mil 338 millones de pesos.

Denuncian retrasos en la entrega de vales de fin de año; Buen Gobierno y Sheinbaum dan seguimiento al caso

Las medidas de Buen Gobierno y Claudia Sheinbaum para la revisión de los vales de fin de año, surgen tras reportes de inconsistencias en la licitación.

Así como en el retraso en la entrega de tarjetas a 724 mil trabajadores de las dependencias federales.

Los cuales han generado afectaciones en la dispersión de vales de fin de año que reciben los empleados de la administración pública.

En la Mañanera del Pueblo, Sheinbaum expuso a Broxel, ya que sustentó en la licitación una bonificación del 6%; no obstante, la empresa planteó que no es viable para ellos y que solo aplicarían un 3%.

La primera bonificación, explicó Sheinbaum, al Gobierno Federal le representaba un ahorro de 600 millones de pesos.

Por tal motivo, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó para que la licitación de Broxel fuera revisada.