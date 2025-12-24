¿Quién es el dueño de Toka Internacional? Empresa de vales de despensa, alimentación y fin de año que presentó una queja contra Broxel.

Toka es una compañía mexicana que se especializa en medios de pago con un amplio portafolio de monederos electrónicos.

¿Quién es el dueño de Toka Internacional?

La empresa Toka Internacional S.A.P.I. de C.V. se fundó en el 2009 gracias a los hermanos:

Hugo César Villanueva Cantón (actual CEO)

Eduardo Villanueva Cantón

Salvador Mario Villanueva Cantón

Toka Internacional es una empresa que tiene 8 millones de usuarios, además de 1, 200 contratos con empresas privadas y de gobierno.

Los centros de operación que tiene Toka Internacional hoy en día son:

Guadalajara

CDMX

Monterrey

Querétaro

León

Toka Internacional presenta procedimiento de inconformidad contra Broxel

La licitación de vales de fin de año ganada por Broxel será revisada por inconsistencias.

Mediante un comunicado, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno anunció que está dando seguimiento a la licitación de Broxel.

Esto por el procedimiento de inconformidad que presentó Toka Internacional.

El pasado 11 de diciembre, Toka Internacional, una de las licitantes participantes, impuso un procedimiento de inconformidad contra la empresa ganadora Servicios Broxel S.A.P.I. de C.V.

De acuerdo con Toka Internacional, Servicios Broxel “en su propuesta económica, no señaló precios unitarios.”

Aunado a los cuestionamientos de Toka, se han reportado inconsistencias en la licitación y retraso en la entrega de tarjetas de vales por parte de Broxel.

La dispersión de vales ha afectado a cerca de 724 mil trabajadores de las dependencias federales.

Por ello, la presidenta Claudia Sheinbaum, instruyó a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que la licitación de Broxel fuera revisada.

En la Mañanera del Pueblo del 23 de diciembre, Sheinbaum expuso a Broxel, ya que sustentó en la licitación una bonificación del 6%.

Sin embargo, la empresa planteó que no es viable para ellos y que solo aplicarían un 3% nada más.

La primera bonificación, explicó Sheinbaum, le representaba al Gobierno Federal un ahorro de 600 millones de pesos.