Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, destacó el respaldo que la Unión Europea ha manifestado en torno al Plan México que es impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“El presidente del Consejo Europeo, António Costa , reconoció el liderazgo de nuestra presidenta y confirmó el respaldo de la Unión Europea al Plan México” Ariadna Montiel. Dirigente nacional de Morena

Así lo resaltó la líder de Morena por medio de un mensaje que compartió en sus redes sociales, en el que también hizo mención el reconocimiento que el bloqueo europeo hizo a la presidenta.

Cabe destacar que el presidente del Consejo Europeo, António Costa, declaró ante el Senado que en su agenda de inversiones se tiene previsto apoyar al Plan México de la presidenta.

Ariadna Montiel presume apoyo de la Unión Europea al Plan México de Sheinbaum

Al participar en una sesión solemne en el marco de la octava cumbre entre México y la Unión Europea, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, expresó su confianza con el país.

Lo anterior debido a que extendió un agradecimiento al gobierno federal por impulsar el relanzamiento de las relaciones con la Unión Europea y hacer posible la firma de la modernización del acuerdo.

Ante ello, la dirigente Morena, Ariadna Montiel, compartió un mensaje en el que presumió el apoyo expresado por Costa, en especial por el respaldo que manifestó hacia el Plan México de Sheinbaum.

Ariadna Montiel presume apoyo de la Unión Europea al Plan México de Sheinbaum (@A_MontielR/X)

En su publicación, Ariadna Montiel resaltó los dichos del presidente del Consejo Europeo con relación al interés que tiene el bloque continental con el proyecto de inversión lanzado por la presidenta.

Sobre dicho punto, António Costa aseveró que la agenda de inversiones de la Unión Europea llamada Global Gateway, apoya al Plan México por los “beneficios concretos para el pueblo mexicano”.

Además, Ariadna Montiel destacó las palabras del líder del consejo, pues hizo énfasis en que “reconoció el liderazgo de nuestra presidenta”.

Unión Europea expresa respaldo al Plan México de Claudia Sheinbaum

Ante el pleno del Senado, António Costa agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por relanzar las relaciones con la Unión Europea y facilitar la firma de la modernización del acuerdo bilateral.

Asimismo, afirmó que la agenda de inversiones de la Unión Europea respaldará directamente el Plan México impulsado por la presidenta, pues se busca incrementar su inversión en México.

En especial, dijo, en sectores estratégicos como el caso de las energías limpias, digitalización, infraestructuras sostenibles, industrias tecnológicas y cadenas de suministro resilientes.

Además, destacó que las sinergias entre ambas partes son evidentes, pues México cuenta con fortalezas significativas, talento, músculo industrial y una posición geográfica estratégica que favorece la cooperación.