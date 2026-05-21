El presidente del Consejo Europeo, António Costa, citó a Benito Juárez durante su discurso en sesión solemne ante el Senado de la República, donde destacó la relación diplomática y comercial entre México y la Unión Europea (UE).

La Cámara de Senadores recibió este miércoles a António Costa en el marco de la octava cumbre UE-México, encuentro de alto nivel en el que se prevé la firma de un Acuerdo Global modernizado, 26 años después de la entrada en vigor del tratado original.

Durante su intervención, el funcionario europeo recordó que la última cumbre entre ambas partes se celebró hace más de una década y subrayó la importancia de fortalecer la cooperación política, económica y diplomática.

Honrado de ser el primer representante de la UE invitado a dirigirse al Senado de México la víspera de la histórica cumbre #UEMéxico en CDMX.



Hoy más que nunca, la UE y México deben unir sus voces. @senadomexicano https://t.co/bKQ0EYSZKE — António Costa (@eucopresident) May 21, 2026

António Costa cita a Benito Juárez ante el Senado mexicano

Al hablar sobre los valores de la Ilustración y la diplomacia internacional, António Costa retomó una de las frases más emblemáticas del expresidente mexicano Benito Juárez.

“Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz” António Costa cita a Benito Juárez

El presidente del Consejo Europeo aseguró que esta frase no solo representa un pilar de la tradición diplomática mexicana, sino también una visión del orden internacional basada en el derecho, la soberanía y el respeto mutuo.

Costa afirmó además que México mantiene un importante prestigio internacional gracias a su política diplomática y su papel en la cooperación global.

António Costa destaca beneficios del Acuerdo Global entre México y la UE

En su mensaje ante legisladores, António Costa resaltó los resultados económicos del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea, vigente desde el año 2000.

De acuerdo con el presidente del Consejo Europeo, el tratado ha permitido generar:

5.5 millones de empleos en México

82 mil millones de euros en comercio de bienes

Más de 25 mil millones de euros en comercio de servicios

También destacó que la Unión Europea es actualmente el segundo mayor inversor en México, con una inversión acumulada de 209 mil millones de euros.

Además, señaló que la UE representa el segundo mercado de exportación más importante para productos mexicanos.

México, por su parte, es el segundo socio comercial más relevante de la Unión Europea en América Latina y el primero en comercio per cápita.

“Las cifras hablan por sí solas”, afirmó António Costa, aunque sostuvo que ambas regiones deben aspirar a una relación “todavía más ambiciosa”.

Por ello, adelantó que este jueves se firmará el Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea.