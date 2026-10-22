La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo condecoró con un Doctorado Honoris Causa al reconocido investigador Ernesto Villanueva por su destacada trayectoria en el ámbito del derecho informativo.

Durante el evento solemne, la rectora Yarabí Ávila González elogió el impacto social de su labor académica y su valiosa participación en el desarrollo legislativo mexicano.

Por su parte, Ernesto Villanueva enfatizó la relevancia del diálogo fundamentado y el pensamiento crítico dentro de las instituciones educativas.

Ernesto Villanueva fue honrado con el Doctorado Honoris Causa en Derecho de la Información por la Universidad Michoacana

En el marco de la conmemoración del 109 aniversario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) se concedió el Doctorado Honoris Causa en Derecho de la Información al jurista e investigador Ernesto Villanueva.

Universidad Michoacana distingue a Ernesto Villanueva con Doctorado Honoris Causa (Cortesía )

La distinción reconoce su trayectoria académica y sus aportaciones clave al derecho a la información, la libertad de expresión y de prensa, así como su labor en la construcción de normativas e incidencia legislativa.

Durante la ceremonia de investidura -que tuvo lugar el 21 de octubre en Morelia, Michoacán- la rectora de la UMSNH, Yarabí Ávila González, dirigió un mensaje en el que resaltó el talento y la trayectoria del homenajeado.

Destacó cómo su trabajo conecta la investigación universitaria con la creación de marcos normativos, la protección de la libertad de expresión y la libertad de prensa, señalando que con esta distinción su nombre entra a las páginas más significativas de la universidad.

El evento contó con momentos de intervención individual por parte del jurista así como la toma de fotografías oficiales de grupo junto a las autoridades universitarias.

Ernesto Villanueva advierte sobre el alejamiento del conocimiento en la toma de decisiones públicas

Durante su discurso de aceptación, Ernesto Villanueva expresó su orgullo de formar parte de la comunidad nicolaita y articuló una severa reflexión sobre la relación entre el poder, el conocimiento y la misión de las universidades.

Expresó que actualmente existe en México y el mundo una “alergia a la inteligencia, al conocimiento y a la verdad”, señalando con preocupación que la preparación académica no solo se ha alejado del ejercicio del poder, sino que en muchos casos se le percibe como una enemiga.

Sostuvo que el peligro principal no radica en la ignorancia pasiva, sino en la ignorancia activa, aquella que se asume falsamente como certeza y toma decisiones públicas sin sustento, lo que termina perjudicando de manera directa a la sociedad.

Ernesto Villanueva cuestionó que en el panorama global actual el pensamiento libre y el disenso frente a ideologías dominantes tiendan a ser vistos como “sinónimo de traición” o amenaza.

Defendió que las diferencias de criterio son inherentes a las sociedades plurales y deben resolverse a través del diálogo, la razón y los argumentos, rechazando la descalificación y la imposición de posturas.

Planteó que las universidades tienen el deber de enseñar a pensar críticamente y a convivir en la diversidad, advirtiendo que si las instituciones de educación superior no asumen esta tarea, difícilmente otra entidad lo hará.