La doctora Diana Isabel Hernández Juárez, profesora investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la BUAP, recibió el Doctorado Honoris Causa y el Galardón Orden Dorada Magisterial de la Organización Internacional para la Inclusión y Calidad Educativa (OIICE).

Las distinciones fueron entregadas en Buenos Aires, Argentina, en reconocimiento a su trayectoria de 33 años en la docencia y la investigación, particularmente por sus trabajos sobre literatura de mujeres y diversidad sexual, así como por sus aportaciones a las narrativas de comunicación y el periodismo con perspectiva de género.

Diana Hernández Juárez destaca trayectoria académica en la BUAP

Durante la entrega de los reconocimientos, Diana Hernández Juárez agradeció el respaldo de la BUAP, institución donde realizó sus estudios desde la preparatoria hasta el doctorado y en la que también ha desarrollado parte de su trayectoria académica y administrativa.

La académica señaló que recibir estas distinciones representa una motivación para continuar con su labor docente y de investigación. Al recibir el Doctorado Honoris Causa, recordó una frase de Sor Juana Inés de la Cruz sobre la importancia de continuar aprendiendo y destacó que los docentes también deben formarse de manera permanente junto con sus estudiantes.

Hernández Juárez es doctora en Literatura Hispanoamericana, integrante del Cuerpo Académico “Márgenes al Canon Literario Hispanoamericano” y pertenece al nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII).

Diana Hernández impulsa estudios sobre literatura de mujeres

Entre sus trabajos destaca el libro Escritora feminista, periodista nómade, revisión a la obra de Elena Poniatowska, investigación que, de acuerdo con la BUAP, fue calificada por la propia escritora como el mejor análisis de su obra y vida.

La académica también ha coordinado cinco publicaciones especializadas sobre literatura de mujeres mexicanas que han sido invisibilizadas por el canon literario. Su trabajo de investigación abarca temas relacionados con literatura feminista, diversidad sexual y narrativas de comunicación y periodismo con perspectiva de género.

A lo largo de su trayectoria, Diana Hernández Juárez suma 35 publicaciones de artículos arbitrados y ha participado en 38 congresos relacionados con literatura, comunicación y periodismo.

Diana Hernández dirige colectivo para rescatar obra de escritoras mexicanas

Actualmente, Diana Hernández Juárez dirige el colectivo “Elenistas Puebla”, un movimiento cultural y académico integrado por estudiantes y maestras de la Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP.

El proyecto tiene como objetivo contribuir al rescate y difusión de la vida y obra de Elena Garro, así como de otras escritoras mexicanas destacadas. Con esta labor, la académica mantiene una línea de trabajo enfocada en visibilizar las aportaciones de mujeres dentro de la literatura mexicana.