Annie Pardo Cemo, madre de Claudia Sheinbaum, recibió un Doctorado Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

En una ceremonia realizada el pasado 24 de marzo, la investigadora fue reconocida junto con Rosaura Ruiz Gutiérrez por sus aportaciones en el desarrollo científico, de gestión y académico de México.

" Por estos logros, la Comisión Permanente de Honor y Justicia del H. Consejo Universitario hará entrega de estas distinciones, las cuales se confieren como título honorífico a personas destacadas en campos como la ciencia, el arte, la política y la filantropía. Este es un reconocimiento a sus méritos excepcionales y a su contribución significativa, así como un homenaje a la trayectoria y logros de quien lo recibe" UAS

Reconocen con Doctorado Honoris Causa a Annie Pardo, madre de Sheinbaum

La UAS entregó a Annie Pardo el pasado 24 de marzo el reconocimiento por sus aportaciones en el desarrollo científico con un Doctorado Honoris Causa.

La universidad reconoció sus aportaciones de su investigación, especialmente en la biopatología pulmonar, trabajo que ha sido clave para la comprensión de la fibrosis pulmonar idiopática.

Annie Pardo Cemo recibe Doctorado Honoris Causa por la UAS (JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM / José Betanzos Zárate )

Este trabajo que ha redefinido el diagnóstico y tratamiento de enfermedades fibrosantes de pulmón crónico-degenerativas a nivel internacional le ha valido a la madre de Claudia Sheinbaum el Recognition Award Scientific Achievement de la American Thoracic Society en 2015.

Asimismo, la UAS recordó que Annie Pardo Cemo ha obtenido premios y reconocimientos como:

Premio Nacional de Ciencias 2022 en el área de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales

En 2025, reconocida como la científica número uno en biología molecular en México

Annie Pardo cuenta con más de 180 artículos arbitrados, 16 capítulos de libros y 28 artículos de docencia y política científica.

Además, se encuentra entre el 2% de los científicos más citados en el mundo, con más de 25 mil menciones.