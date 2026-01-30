El Instituto Politécnico Nacional (IPN) entregó el doctorado Honoris Causa a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en reconocimiento a su trayectoria en las ciencias, artes y tecnología.

Arturo Reyes Sandoval, director general del IPN, recordó que la misión educativa del instituto es poner “La Técnica al Servicio de la Patria” y señaló que Cuauhtémoc Cárdenas encarna este tema.

IPN reconoce a Cuauhtémoc Cárdenas con doctorado Honoris Causa (Especial)

Cuauhtémoc Cárdenas recibe doctorado Honoris Causa del IPN

Durante una ceremonia solemne, el IPN reconoció a Cuauhtémoc Cárdenas con el doctorado Honoris Causa en el marco de la celebración de los 90 años de la creación del instituto.

El director general del IPN dio un discurso durante la conmemoración y señaló que Cuauhtémoc Cárdenas sigue los fundamentos del instituto con la misma visión que Lázaro Cárdenas, el fundador.

“Hoy el Politécnico abraza a uno de los suyos, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, con la entrega del Doctorado Honoris Causa. Lo abrazamos no como un visitante distinguido, sino como un hermano de origen. Nos hermana con usted, ingeniero Cárdenas, un mismo aliento fundacional: la visión de su padre, el general Lázaro Cárdenas, quien comprendió que la soberanía de una nación no se decreta, sino que se construye desde las aulas”. Arturo Reyes Sandoval, director general del IPN

En su discurso, Cuauhtémoc Cárdenas agradeció al IPN la entrega del doctorado Honoris Causa y dijo a la comunidad politécnica que deben sentirse orgullosos de pertenecer a esta institución.

“Quiero expresar mi profundo agradecimiento al Instituto Politécnico Nacional, en particular a su Consejo General Consultivo, por otorgarme el grado de Doctor Honoris Causa, que recibo con emoción y un cariño particular, por tener esta institución su origen en el más importante impulso libertario y de reivindicaciones sociales que se haya dado para hacer realidad los objetivos de la Revolución Mexicana, en este caso, en las áreas de la educación”. Cuauhtémoc Cárdenas

Cuauhtémoc Cárdenas sostuvo que la educación ha sido un factor decisivo en el progreso del país, pues esto permite que los jóvenes encuentren mejores oportunidades en la vida.