Durante la tarde de hoy viernes 18 de septiembre, la app de X (antes Twitter) registra fallas.

En Downdetector, cientos de usuarios en México han reportado las incidencias en el servicio, señalando que existen intermitencias en la aplicación y dificultades al utilizar el feed e incluso el sitio web.

Por el momento, Twitter no ha emitido algún comentario al respecto detrás de los problemas que presenta en su plataforma.

¿Se cayó X? Fallas se concentran en la app hoy 18 de septiembre (Especial)

Reportan la caída de X hoy 18 de septiembre

Vía redes sociales, los usuarios han comenzado reportar la caída de X la tarde del viernes 18 de septiembre.

De acuerdo con las versiones de algunas personas, los fallos están en la app aunque también tienen problemas al usar el buscador.

Al momento de escribir cualquier palabra o usuario les sale el mensaje: “Ups, algo salió mal, pero no te preocupes, no es culpa tuya”.

Lo que entorpece su navegación fluida por X debido a que no puede acceder a los perfiles o hashtags que buscan.

Cabe señalar que las intermitencias en X son parciales. En México, CDMX y Guadalajara son las ciudades que más reportes acumulan en Downdetector.

X, red social (Unsplash)

No es la primera vez que X presenta fallas, lo que ha desatado molestia entre los internautas que son habituales en la plataforma.

Los usuarios que son poco asiduos a X tomaron con humor la situación, señalando que no se habían percatado de las fallas.