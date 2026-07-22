La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) debe adaptarse a la inteligencia artificial (IA), luego de los cuestionamientos sobre el posible uso de esta tecnología durante el examen de admisión en línea.

“Es una decisión autónoma, la UNAM es una institución autónoma, ellos toman la decisión de cómo hacer el examen, evidentemente desde mi punto de vista, no es una falla de las autoridades universitarias o de quienes aplicaron el examen, sino a lo mejor no tomar en cuenta pues todo el desarrollo tecnológico que existe ahora con la inteligencia artificial para la aplicación de exámenes en línea.” Claudia Sheinbaum

La mandataria señaló que el avance de estas herramientas como la IA, representa un reto para las instituciones educativas y que es necesario ajustar los métodos de evaluación como ocurre con el examen de admisión de la UNAM.

Sheinbaum pide que la UNAM se adapte a la inteligencia artificial tras polémica por examen de admisión

Durante la conferencia mañanera del pueblo de este 22 de julio, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre las críticas que surgieron tras la publicación de los resultados del proceso de ingreso a licenciatura 2026 en la UNAM, en el que algunos sectores señalaron un incremento inusual en los puntajes y atribuyeron el fenómeno al posible uso de inteligencia artificial por parte de aspirantes.

“Ellos tendrán que definir cómo resuelven esta situación y cómo caminan hacia adelante. A todos los que aspiran a una institución de educación que tiene algún examen de admisión, pues a que. no se haga ningún tipo de trampa y a las instituciones, hoy ha cambiado mucho la manera de enseñar a partir de la inteligencia artificial; antes como maestras y maestros dejábamos trabajos en casa como una forma de calificar el aprendizaje de un estudiante: ahora, con el uso de la inteligencia artificial, pues es muy difícil para el maestro la maestra conocer si se usó alguna herramienta de inteligencia artificial para hacer un trabajo.” Claudia Sheinbaum

Ante este escenario, la presidenta aseguró que la respuesta no debe ser prohibir la IA, sino encontrar mecanismos para incorporarla de manera responsable en la educación. “La UNAM tiene que adaptarse a la inteligencia artificial”, expresó, al destacar que la tecnología ya forma parte de la vida cotidiana y de los procesos de aprendizaje.

Sheinbaum también recordó que la máxima casa de estudios cuenta con especialistas capaces de analizar el impacto de estas herramientas y desarrollar nuevas estrategias para los procesos de evaluación y enseñanza.

Sus declaraciones ocurren después de que la UNAM implementó por primera vez un examen de admisión completamente en línea con sistemas de monitoreo mediante inteligencia artificial y supervisión humana para detectar irregularidades durante la prueba.

“Tiene que irse adaptando incluso, en muchos lugares donde se utilzaba a tecnología, s está regresando en muchos países que utilizaban la tecnología para la enseñanza y la educación básica, están regresando de nuevo a la escritura manual, a la lectura, a los libros de papel porque pues puede haber jun abuso de la inteligencia artificial de los estudiantes, Hay que tomar todo esto en cuenta e ir adaptando nuestros sistemas a esta nueva forma de desarrllo tecnológico. ” Claudia Sheinbaum

La discusión sobre el uso de la IA en el ingreso universitario cobró fuerza tras la difusión de los resultados del concurso de selección, mientras la UNAM mantiene que el proceso incorporó mecanismos tecnológicos para verificar la identidad de los aspirantes y detectar conductas que comprometieran la validez del examen.