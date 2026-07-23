La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que analizará los resultados atípicos del examen de admisión 2026, ya que se especula que algunos aspirantes realizaron trampa en su aplicación.

De acuerdo con la información, la aplicación total en línea del examen de admisión 2026 permitió el uso de inteligencia artificial y divulgación de las respuestas en vivo, por lo que los resultados atípicos serán revisados.

UNAM anuncia creación de comisión para analizar resultados atípicos en examen de admisión 2026

El examen de admisión 2026 de la UNAM marcó un cambio histórico al realizarse por primera vez de manera completamente virtual; sin embargo, ha desatado cuestionamientos en la viabilidad de los resultados.

UNAM analiza resultados atípicos en examen de admisión 2026 (Cuartoscuro)

El incremento atípico de los puntajes en carreras de alta demanda generó cuestionamientos sobre la seguridad de la aplicación, por lo que los resultados atípicos serán analizados.

La UNAM anunció la creación de una comisión, integrada por universitarios expertos, para analizar resultados atípicos en examen de admisión 2026 y determinar en dónde hubo irregularidades.

Fuentes reportan que el análisis se centraría en un grupo de resultados que presentan patrones inusuales en comparación con procesos anteriores, así como otros indicadores de anomalías.

Hasta el momento, la UNAM no ha confirmado la cancelación general o parcial de los resultados obtenidos ni de las listas de los aspirantes seleccionados, pero ya se trabaja en el análisis para determinar si hubo: