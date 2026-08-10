UNAM reveló que más de 43 mil aspirantes, que representan aproximadamente el 74% del total, ya han programado su cita para el examen de control presencial.

Esta evaluación extraordinaria fue implementada por el rector Leonardo Lomelí tras detectarse posibles anomalías en el proceso de ingreso original para el ciclo 2026-2027.

La universidad mantiene abierta su plataforma digital para quienes aún no completan el trámite y ha habilitado sedes foráneas para facilitar la asistencia de alumnos de diversas regiones.

UNAM revela que más de 43 mil aspirantes ya tienen cita para el examen de control

Hasta el domingo 9 de agosto de 2026, un total de 43,619 aspirantes ya cuentan con su cita para realizar el Examen de Control Presencial de la UNAM.

Ciudad Universitaria de la UNAM. (Andrea Murcia/Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Esta cifra representa el 74.3% del total de las personas que deben presentar esta evaluación para el ingreso a la licenciatura.

Estas citas de la UNAM fueron obtenidas en un periodo de dos días, desde las 14:00 horas del viernes 7 de agosto hasta las 15:00 horas del domingo 9 de agosto.

El rector Leonardo Lomelí Vanegas explicó que este examen se aplica a un grupo de aspirantes aceptados tras detectarse irregularidades en el concurso de selección original, con el fin de garantizar la transparencia y equidad en el ingreso.

Aquellos aspirantes que aún no realizan el trámite pueden hacerlo a través de la plataforma “Tu Sitio”, la cual permanecerá habilitada de manera permanente hasta un día antes de que inicien los exámenes en la sede que les corresponda.

Por primera vez, la universidad ha dispuesto tres sedes fuera de la Ciudad de México para facilitar la participación de aspirantes de otros estados.

Para cualquier duda, la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) ha puesto a disposición el correo electrónico: concursos_de_seleccion_2026@dgae.unam.mx.

Alumnos inconformes con el examen de control de la UNAM convocan a movilización

No obstante, el anuncio ha generado descontento, motivando a grupos de estudiantes a convocar movilizaciones de protesta en defensa de su derecho al ingreso.

Un grupo de aspirantes que se oponen a la aplicación del Examen de Control Presencial convocó este lunes 10 de agosto a las 12:00 horas a una movilización.

Los manifestantes citaron a los participantes en el estacionamiento de la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria.

Los convocantes consideran que el examen pone en riesgo su ingreso a la universidad, utilizando consignas como “¡Nuestra voz, nuestro derecho!” y “No es solo un examen, es nuestro futuro!”.

La movilización busca defender su derecho al ingreso a la universidad frente a lo que consideran una medida injusta, a pesar de que la UNAM sostiene que el examen es necesario para garantizar la transparencia y equidad en el proceso.