La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó a los aspirantes que retrasará las citas para revisar los exámenes de ingreso a licenciatura 2026 que fueron cancelados en línea.

A través de una notificación enviada a los aspirantes que se encuentran en esta situación, la UNAM explicó que el cambio se debe a la aplicación del examen de control que presentarán nuevamente quienes obtuvieron un puntaje atípico tras la detección de anomalías durante la primera etapa del proceso.

La aplicación del examen de control está prevista del 12 al 19 de agosto de 2026, por lo que el personal encargado de atender los casos relacionados con la cancelación de exámenes participará en las actividades correspondientes a este proceso.

UNAM retrasa las citas para revisar los exámenes en línea cancelados (Michelle Rojas)

¿Cuándo será la cita de revisión de los exámenes cancelados en línea de la UNAM?

De acuerdo con la notificación enviada por la UNAM, las citas que ya habían sido programadas para revisar los exámenes de ingreso cancelados en línea, serán reagendadas.

Los aspirantes deberán consultar nuevamente el mismo portal donde obtuvieron su cita anterior a partir del 20 de agosto de 2026, fecha en la que podrán conocer la nueva programación.

La notificación incluirá el lugar, la fecha y la hora en que cada aspirante deberá presentarse a la cita de revisión.

¿Por qué la UNAM retrasa las citas de revisión?

La UNAM señaló que el personal responsable de atender estos casos participará en las actividades relacionadas con el examen de control, por lo que no será posible llevar a cabo las citas de revisión que habían sido programadas durante este periodo.

La Universidad mantiene abiertas sus investigaciones tras detectar diversas anomalías durante el proceso de admisión; entre ellas, el presunto uso de inteligencia artificial para resolver el examen y la suplantación de identidad, entre otras irregularidades.

Examen UNAM (Michelle Rojas)

¿Cuándo será el examen de control de la UNAM?

El examen de control de la UNAM se aplicará del 12 al 19 de agosto de 2026 a los aspirantes que fueron convocados por la institución, debido a la detección de resultados atípicos.

Este proceso forma parte de las acciones implementadas por la Universidad para revisar las irregularidades detectadas durante el examen de ingreso a licenciatura.

Ante esta situación, la UNAM retrasará el inicio de clases de primer ingreso a licenciatura de los aspirantes seleccionados por examen y pase reglamentado, al 31 de agosto de 2026.