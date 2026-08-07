La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó a los aspirantes que presentarán el examen de control presencial que no será posible realizar cambios de sede.

La UNAM publicó este viernes 7 de agosto los horarios, fechas y lugares de aplicación del examen de control en León, Oaxaca, Tijuana y CDMX.

Aunque reconoció que algunos estudiantes deberán trasladarse largas distancias, la UNAM subrayó que la asignación responde a criterios de regionalización y pidió planificar con anticipación el traslado.

UNAM responde a aspirantes: No hay cambios de sede para el examen de control (Redes sociales)

UNAM aclara que no hay cambios de sede para el examen de control presencial

La UNAM dio a conocer las cuatro sedes en cuatro estados para la aplicación del examen de control presencial, dirigido a las personas aspirantes que buscan ingresar a una licenciatura; estas son:

León, Guanajuato el 12 y 13 de agosto: Hotel Real de Minas Poliforum, ubicado en Blvd. Adolfo López Mateos No. 2211, colonia Las Bugambilias Oaxaca, Oaxaca el 13 de agosto: Hotel San Felipe, localizado en Av. Jalisco No. 15, San Felipe del Agua Tijuana, Baja California el 16 de agosto: Instituto de Investigaciones Jurídicas, sede Tijuana ENID, ubicado en Esperanza No. 4750, colonia Soler Ciudad de México el 17,18 y 19 de agosto: Palacio de los Deportes, ubicado en avenida Río Churubusco y Añil s/n, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco

En el acuse de la cita para el examen, la UNAM se dijo consciente de que la prueba implica que algunos aspirantes realicen traslados de larga distancia, sin embargo, aclaró que no habrá cambio de sedes.

La UNAM señaló que la asignación de sedes se realizó bajo criterios de regionalización, con el propósito de reducir, en la medida de lo posible, los tiempos y costos de traslado.

Asimismo, la UNAM pidió a los aspirantes revisar con anticipación la ubicación del lugar que les fue asignado y planificar su traslado tomando en cuenta las condiciones de tránsito y cualquier eventualidad.