Por los más de 16 mil aspirantes a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que se quedaron sin licenciatura, la universidad abre más de 2 mil lugares a los que podrán ingresar sin examen.

Será hoy 31 de agosto que aspirantes que no pasaron el examen de control tendrán una nueva oportunidad en la UNAM, siendo sus aciertos en la prueba los que los harán ser seleccionados para alguna licenciatura.

UNAM abre más de 2 mil lugares para aspirantes que no fueron seleccionados tras el examen de control

Tras la publicación de los resultados del examen de control de la UNAM, se ha informado que habrá 2 mil 24 lugares más para los aspirantes que no fueron seleccionados tras esta prueba.

La UNAM informó que estos 2 mil 24 lugares se darán para las licenciaturas que aún tengan espacios, siendo que los estudiantes serán seleccionados según el número de aciertos que obtuvieron en el examen de control.

Los lugares que la UNAM abrió corresponderán a 66 licenciaturas de las cuatro áreas de conocimiento y serán para 16 mil 543 aspirantes que no obtuvieron carrera tras los resultados del examen de control.

Asimismo, se detalla que la selección dependerá del número de aciertos que los aspirantes obtuvieron en el examen de control.

“Serán asignadas considerando el número de aciertos obtenidos por las y los aspirantes en el examen de control hasta que los espacios vacantes se agoten”. Comunicado de la UNAM.

¿Cómo aplicar para los más de 2 mil lugares que la UNAM abrió? Te explicamos

Para que los aspirantes que no fueron seleccionados tras el examen de control puedan acceder a los más de 2 mil lugares que la UNAM abrió, deberán hacer este proceso.

Hoy se habilitará a las 10:00 am la página www.tusegundaopcion.unam.mx , en donde aspirantes deberán ingresar con el folio y contraseña para seleccionar “hasta tres opciones de licenciatura en orden de preferencia”.

La fecha límite para registrarse en la página ‘tú segunda opción’ será el 4 de septiembre a las 12:00 pm.

Para la publicación de los resultados mediante esta opción que brinda la UNAM, serán el 4 de septiembre a las 6:00 pm cuándo aspirantes sepan sí quedaron seleccionados en esta segunda opción.

Quien haya sido seleccionado y en ese momento se conviertan de nuevo ingreso podrán acceder a sus documentos de inscripción en Mi Sitio de la UNAM a partir del 5 de septiembre a las 10:00 am.