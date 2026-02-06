Amanda Pérez Bolaños es una comunicóloga y servidora pública egresada del ITAM que desde septiembre de 2025 es titular de Comunicación Social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde coordina la estrategia de comunicación pública de la institución.

¿Quién es Amanda Pérez Bolaños?

Amanda Pérez Bolaños es una servidora pública mexicana que fue nombrada como titular de la Dirección General de Comunicación Social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En su cargo, Amanda coordina las estrategias de comunicación institucional, difusión de actividades y relaciones con medios de esta institución.

Asimismo, ha estado activa tanto en el entorno judicial como en la política y la comunicación pública, con antecedentes en distintos cargos relacionados con gobierno, relaciones públicas y colaboración con figuras públicas y políticos.

¿Qué edad tiene Amanda Pérez Bolaños?

Se desconoce cuál es la fecha exacta de nacimiento de Amanda Pérez Bolaños, por lo que no es posible determinar cuál es su edad.

¿Amanda Pérez Bolaños tiene esposo?

La vida personal de Amanda Pérez Bolaños es privada, por lo que se desconoce si tiene pareja.

¿Qué signo zodiacal es Amanda Pérez Bolaños?

Al desconocerse la fecha de nacimiento de Amanda Pérez Bolaños, no es posible determinar cuál es su signo.

¿Amanda Pérez Bolaños tiene hijos?

No se cuenta con información pública sobre si Amanda Pérez Bolaños tiene hijos.

¿Qué estudió Amanda Pérez Bolaños?

Amanda Pérez Bolaños es licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

¿En qué ha trabajado Amanda Pérez Bolaños?

Amanda Pérez Bolaños se ha desempeñado en varios ámbitos dentro de la vida pública del país, destacando cargos como: