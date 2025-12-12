Hugo Aguilar Ortiz descartó conflictos internos entre ministros de la nueva SCJN.

En entrevista para Radio Fórmula, Hugo Aguilar Ortiz se aseguró que los nuevos ministros trabajan en armonía.

Hugo Aguilar Ortiz denuncia uso de su imagen para cometer fraudes; pide reportar cuentas falsas

Este día, Hugo Aguilar Ortiz denunció la existencia de cuentas falsas en redes sociales que están utilizando su imagen para cometer diversos fraudes.

De acuerdo con el ministro presidente de la SCJN, las cuentas, las cuales utilizan su nombre y fotografía, enviarían mensajes a los usuarios para pedir dinero y promover supuestos apoyos económicos.

Como muestra de ello, Hugo Aguilar Ortiz compartió un ejemplo de esta situación, en donde se ve a una cuenta falsa preguntar a un usuario si esta conoce un supuesto programa de subvenciones federales.