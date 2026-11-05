El nombre de Enrique Artemio tomó relevancia luego de que el allegado a la familia de Javier Díaz Bravo, exesposo de Inés Gómez Mont, revelara el paradero de cuatro de los hijos de la exconductora.

De acuerdo con el también periodista de espectáculos, Inés y los trillizos, Bruno, Javier y Diego, hijos de mayores de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga, se encuentran en México bajo resguardo.

Pero, ¿quién es el hombre que se ha desempeñado como portavoz de la familia Bravo? A continuación te compartimos algunos datos sobre él.

¿Quién es Enrique Artemio?

Enrique Artemio Sánchez cuenta con 20 años de trayectoria ininterrumpida en el periodismo de espectáculos.

En redes sociales se describe como especialista en relaciones públicas, actor, periodista y comentarista.

No tiene un vínculo familiar con Inés Gómez Mont, quien actualmente se encuentra detenida en Florida por su estatus migratorio; sin embargo, sí tiene lazos con Javier Díaz Bravo.

Es ahijado de Silvia “Tita” Bravo, la madre del primer esposo de la exconductora.

Por su cercanía con “Tita” Bravo, actúa como portavoz de la familia Bravo.

Enrique Artemio Sánchez (@artemiosanchezr/Instagram)

¿Qué edad tiene Enrique Artemio?

Enrique Artemio nació en Ciudad de México el 15 de febrero de 1972 por lo que actualmente tiene 54 años.

¿Quién es la esposa de Enrique Artemio?

El periodista de espectáculos Enrique Artemio mantiene su vida personal en el ámbito privado por lo que se desconoce esta información.

¿Qué signo zodiacal es Enrique Artemio?

A Enrique Artemio lo rige el signo zodiacal de Acuario.

Enrique Artemio Sánchez (@artemiosanchezr/Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Enrique Artemio?

Enrique Artemio mantiene su vida personal en el ámbito privado por lo que se desconoce esta información.

¿Qué estudió Enrique Artemio?

Aunque se desempeña como periodista de espectáculos, locutor y especialista en relaciones públicas, se desconoce el grado de estudios de Enrique Artemio.

Enrique Artemio Sánchez (@artemiosanchezr/Instagram)

¿En qué ha trabajado Enrique Artemio?

Enrique Artemio inició su carrera como periodista de espectáculos en 2006, año en el que trabajó como reportero de la revista TV Notas.

Ha colaborado como comentarista y reportero de espectáculos con Grupo Fórmula y Telefórmula.

Ha trabajado al lado de la periodista Verónica Gallardo.

En televisión ha participado en programas de espectáculos como La Cuchara, Witzy Teve, La Nota y Ya llegó la Yago!!!

Actualmente se desempeña como redactor y periodista para el portal informativo Esto es México.

Tiene su propia empresa especializada en relaciones públicas y prensa llamada Goku Management.