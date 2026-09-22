La aparición de un barco equipado con una enorme pantalla LED que proyecta comerciales, ha provocado el enojo e indignación de los habitantes y turistas de Puerto Vallarta, en Jalisco.

El barco que se desplaza en el litoral, proyecta anuncios luminosos durante el atardecer, siendo considerado como una forma de contaminación visual.

Barco con publicidad en Puerto Vallarta (Especial)

Turistas y habitantes están en contra del barco con publicidad de Puerto Vallarta

El tránsito del barco con publicidad frente al Malecón de Puerto Vallarta, ha desatado fuertes críticas de todo tipo; tanto de locales, como de turistas de diversas regiones.

Ciudadanos, visitantes y grupos ambientalistas de Puerto Vallarta han expresado su descontento por la exhibición de anuncios durante el atardecer.

Argumentando que el paisaje de la bahía, la vista hacia el océano y los característicos atardeceres, constituyen parte esencial de los mayores atractivos turísticos de la región.

Asimismo, la población ha señalado que Puerto Vallarta se ha caracterizado por cuidar su imagen urbana mediante la restricción de espectaculares en sus avenidas principales.

Debido a esto, califican como una contradicción que se permita la publicidad de gran formato en los litorales cercanos a la costa de la ciudad.

Barco con publicidad en Puerto Vallarta (Especial)

No hay detalles del permiso para el barco con publicidad de Puerto Vallarta

Tras la polémica suscitada por la aparición de este barco con publicidad en Puerto Vallarta, la población se ha encontrado con la incógnita de quién dio la autorización.

Al principio se había dicho que el barco con publicidad transitaba por la Bahía de Banderas en Nayarit; sin embargo, el ayuntamiento de la localidad aclaró que el hecho sucedió en Puerto Vallarta, Jalisco.

Por su parte, el Ayuntamiento de Puerto Vallarta señaló que el presidente municipal, Luis Ernesto Munguía González, solicitó una investigación de lo sucedido a las autoridades federales.

Esto con el fin de revisar los permisos de las embarcaciones que navegan por la zona, para determinar quién autorizó que un barco con publicidad transitara por la zona.