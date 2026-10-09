El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán ordenó incluir a Carlos Bautista Tafolla en la Junta de Coordinación Política (Jucopo); Congreso debe determinar el mecanismo para su participación.

La decisión deriva del juicio ciudadano 82/2026 presentado por el diputado del Movimiento del Sombrero, contra la decisión de la presidencia de la Jucopo que lo inhabilitaba en el organismo.

De momento, el Congreso de Michoacán no se ha pronunciado sobre la decisión del Tribunal Electoral, aunque solicitaban a Carlos Bautista Tafolla unirse a la “Representación parlamentaria” para los diputados independientes.

Tribunal Electoral de Michoacán ordena incluir a Bautista Tafolla en la Jucopo

En sesión del jueves 8 de octubre, el Tribunal Electoral de Michoacán ordenó al Congreso garantizar la participación de Carlos Bautista Tafolla en la Jucopo, rechazando su negativa a incorporarlo, como denunció el diputado.

Con mayoría de votos, el Pleno del Tribunal Electoral de Michoacán determinó que la exclusión de Carlos Bautista Tafolla puede afectar de manera indirecta su representación como legislador.

Por lo que decidieron que si bien la Ley Orgánica del Congreso de Michoacán no menciona la integración de los diputados independientes en la Jucopo sí reconoce su participación, por lo que no es una prohibición absoluta.

La decisión del Tribunal Electoral de Michoacán impugnó un oficio de la Jucopo, con una mayoría de cuatro votos a favor y uno en contra, bajo el argumento de que la conformación del organismo no tiene interpretación.

Al respecto, el diputado del Movimiento del Sombrero celebró la decisión del Tribunal Electoral de Michoacán, como un triunfo para los ciudadanos que eligieron candidatos independientes.

Congreso de Michoacán podría ordenar a Carlos Bautista Tafolla unirse a la “Representación parlamentaria”

Sin embargo, el Tribunal Electoral también determinó que será el Congreso de Michoacán el que decidirá la forma en que se garantice la inclusión de Carlos Bautista Tafolla en la Jucopo.

Por lo que el Congreso de Michoacán podría instar a Carlos Bautista Tafolla a sumarse a la fracción de “Representación parlamentaria” a la cual se ha negado a sumarse por no haber diputados independientes en la misma.

Desde julio de 2025, la presidencia de la Jucopo decidió Carlos Bautista Tafolla no formaría parte de las acciones y decisiones del organismo, ya que tampoco cumplía con los legisladores mínimos para integrar una fracción.