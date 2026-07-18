La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó junto a presidentes del sur de México que el Tren Maya de carga ya cuenta con 12 locomotoras, por lo que arrancará operaciones en enero de 2027.

Tenemos una gran noticia: ya llegaron las primeras 12 locomotoras del Tren Maya de carga, que ya tiene un avance muy importante... Muy pronto en enero ya se inaugura el Tren Maya de carga Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Desde puerto Morelos, Quintana Roo, Sheinbaum destacó que estas primeras locomotoras de carga del Tren Maya ya han sido utilizadas para transportar materiales destinados a su construcción.

Tren Maya de carga arrancará operaciones en enero (Gobierno de México)

Tren Maya de carga pasará por estos 5 estados de México

A través de un video difundido en redes sociales, Claudia Sheinbaum anunció que ya llegaron a Quintana Roo 12 locomotoras de carga del Tren Maya, por lo que esta modalidad comenzará a operar en enero.

Momentos antes de la noticia, Sheinbaum se había reunido con gobernadores de los estados del sur de México para afinar detalles de este medio de transporte que cruzará por:

Chiapas Tabasco Campeche Yucatán Quintana Roo

Tren Maya de carga arrancará operaciones en enero (Gobierno de México)

Claudia Sheinbaum se reúne con Sedena y gobernadores por Tren Maya de carga

En la reunión de Claudia Sheinbaum con Sedena y los gobernadores del sur del país para tratar temas relacionados al Tren Maya, estuvieron presentes:

“Son los cinco estados por los que pasa el Tren Maya de pasajeros y muy pronto, en enero, ya se inaugura el tren de carga", dijo Sheinbaum.