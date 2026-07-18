La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó junto a presidentes del sur de México que el Tren Maya de carga ya cuenta con 12 locomotoras, por lo que arrancará operaciones en enero de 2027.
Tenemos una gran noticia: ya llegaron las primeras 12 locomotoras del Tren Maya de carga, que ya tiene un avance muy importante... Muy pronto en enero ya se inaugura el Tren Maya de cargaClaudia Sheinbaum, presidenta de México
Desde puerto Morelos, Quintana Roo, Sheinbaum destacó que estas primeras locomotoras de carga del Tren Maya ya han sido utilizadas para transportar materiales destinados a su construcción.
Tren Maya de carga pasará por estos 5 estados de México
A través de un video difundido en redes sociales, Claudia Sheinbaum anunció que ya llegaron a Quintana Roo 12 locomotoras de carga del Tren Maya, por lo que esta modalidad comenzará a operar en enero.
Momentos antes de la noticia, Sheinbaum se había reunido con gobernadores de los estados del sur de México para afinar detalles de este medio de transporte que cruzará por:
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Claudia Sheinbaum se reúne con Sedena y gobernadores por Tren Maya de carga
En la reunión de Claudia Sheinbaum con Sedena y los gobernadores del sur del país para tratar temas relacionados al Tren Maya, estuvieron presentes:
- General Gustavo Vallejo, comandante del agrupamiento de ingenieros militares Felipe Ángeles
- Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional
- Andrés Lajous, titular de la Agencia de Trenes y Transportes Públicos
- Layda Sansores, gobernadora de Campeche
- Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo
- Eduardo Ramírez, gobernador de Chiapas
- Javier May, gobernador de Tabasco
- Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán
“Son los cinco estados por los que pasa el Tren Maya de pasajeros y muy pronto, en enero, ya se inaugura el tren de carga", dijo Sheinbaum.