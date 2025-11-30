Durante su visita a Quintana Roo, Claudia Sheinbaum aseguró que el Tren Maya de carga reducirá el precio de la gasolina en el sureste de México.

La tarde de este sábado 29 de noviembre de 2025, Claudia Sheinbaum habló sobre el Tren Maya y su compromiso de que no solo sea de pasajeros, sino también de carga.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, el Tren Maya de carga ayudará a poder distribuir la gasolina de una mejor manera y a un bajo costo.

Al tener un menor gasto de distribución, el precio de la gasolina podrá bajar de precio en el sureste de México.

“Y nos comprometimos, por ejemplo, también a que el Tren Maya no solo va a ser de pasajeros, sino de carga; ya va avanzado. Hoy en la tarde vamos a visitar la obra del Tren Maya de carga. ¿Para qué es eso? Para que pueda haber más distribución de gasolina y baje el precio de la gasolina aquí en el sureste de nuestro país” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum asegura que con el Tren Maya de carga se tendrá un transporte de mercancías eficiente y menos contaminante

A través de su cuenta de X, Claudia Sheinbaum compartió una serie de fotografías en las que compartió que fue a ver la obra del Tren Maya de carga.

Se trata de un proyecto que prometió ampliar el año pasado, cuando se encontraba en campaña presidencial.

En su publicación, Claudia Sheinbaum señaló que con el Tren Maya de carga se tendrá un transporte de mercancías eficiente y menos contaminante para todo el sureste.

Las obras del Tren Maya de carca comenzaron en abril pasado con una inversión inicial de 25 mil millones de pesos.

Se espera que el Tren Maya de carga inicie operaciones aproximadamente en 2027, aunque algunas conexiones con la red nacional de transporte de carga podrían estar listas en 2026.

Cabe recordar que el proyecto del Tren Maya se impulsó desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Andrés Manuel López Obrador prometió que esta obra ayudaría a los cinco estados del sureste:

Campeche

Chiapas

Quintana Roo

Tabasco

Yucatán