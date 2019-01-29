El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua (FPDTA) de Morelos, Puebla y Tlaxcala, así como la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos (APPM) solicitaron una reunión con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, para la cancelación del Proyecto Integral Morelos, que incluye una termoeléctrica, un gasoducto y un acueducto, que pone en riesgo a diversas comunidades de esos estados.

En conferencia de prensa, Flavio Placencia de la APPM, sentenció que dicho proyecto ocasionará el despojo de aguas del río Cuautla, “cinco mil hectáreas de tierra fértil se verían afectadas por la termoeléctrica en Huexca, Morelos, eso nos traería la muerte porque nos quedamos sin cultivos”.

Por su parte, Miguel López del FPDTA de Puebla, mencionó que en Zacatepec “este tipo de proyectos viene a desplazarnos y ya tenemos una decisión, no aceptaremos algo que vienen a desgraciarnos la vida”. Señaló que el gasoducto pasa a 300 metros de una escuela primaria y secundaria, “cuando lo recomendable es que esté a más de 800 metros de la población”.

La representante de los pueblos de Tlaxcala, Araceli Hernández, dijo que el proyecto se realizó con irregularidades, “la principal es que el gasoducto está construido cerca de varias comunidades del estado. Por ejemplo, San Jorge Tezoquipan está a 20 metros y ello representa un riesgo constante para la población”.

“No se consultó con las comunidades la construcción de todo esto. El Proyecto vino a dividir a los pueblos, a repartir dinero y fue impuesto por policías, militares en cada comunidad. El gasoducto implica un gran riesgo porque fue puesto solo a 80 centímetros de profundidad, pegado a las vías de transporte y a las comunidades. Afectaría a seis mil productores en zona fértil del río Cuautla”, refirió Jaime Domínguez del FPDTA.

Asimismo, informaron que durante la construcción del gasoducto en Tlaxcala se destruyeron tres vestigios arqueológicos e instalaron un tramo con “parches”.

Anunciaron que comenzarán con una serie de acciones para ser escuchado por el gobierno federal, la primera de ellas será un foro para informar y documentar los riesgos y consecuencias del Proyecto, el próximo 3 de febrero en Cuautla, Morelos.