México.- Habitantes de Huexca, Morelos, cancelaron simbólicamente la termoeléctrica que incluye el Proyecto Integral Morelos (PIM), luego del anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la consulta ciudadana para decidir el futuro de la construcción los próximos 23 y 24 de febrero.

Desde muy temprano, este domingo pobladores de la zona arribaron a las instalaciones de la termoeléctrica, mismo dia que López Obrador tiene planeado visitar la tierra de Zapata.

Municipios de Morelos, Puebla y Tlaxcala decidirán si funcionan o no un gasoducto, un acueducto y dos termoeléctricas, los cuales conforman el PIM. “No pueden votar para decidir si vivimos o morimos, eso sería irresponsable por parte de la gente”, dice Teresa Castellanos, habitante de Huexca e integrante de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos (APPM).

Antes del anuncio obradorista, la APPM se adelantó y entregó a las autoridades un estudio independiente de los impactos que podría tener el funcionamiento de la obra. El estudio fue avalado por científicos y abarca una serie de investigaciones desde 2009 que advierten del peligro de instalar este tipo de proyectos en una zona volcánica de alto riesgo.