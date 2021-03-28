Jorge Zapata González, activista y nieto del líder revolucionario Emiliano Zapata, afirmó sentirse traicionado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ante la imposición del Proyecto Integral Morelos.

De acuerdo con La Jornada, Jorge Zapata indicó que el proyecto energético, que incluye dos centrales termoeléctricas y un gasoducto, nunca fue aprobado por las comunidades del oriente de Morelos pues pone en peligro el acceso al agua.

López Obrador, explicó, prometió un cambio para los campesinos de la zona y ahora anuncia la próxima entrada en vigor del proyecto argumentando que ya no hay limitaciones legales para ello pues los amparos contra la operación de la termoeléctrica fueron echados abajo.

“No vamos a permitir que se termine (el proyecto) por las consecuencias que ello nos va a traer para todos los ejidatarios del municipio de Ayala”. Jorge Zapata

Jorge Zapata se siente traicionado por AMLO

Jorge Zapata González, nieto de Emiliano Zapata, agrega que los pobladores de la zona estuvieron en desacuerdo con el Proyecto Integral Morelos que ahora pretende imponer AMLO, y calificó como una arbitrariedad su entrada en operación.

Además, advirtió que el agua del Río Cuautla será usada para la termoeléctrica y pondrá en riesgo el abasto en varios ejidos alrededor de la planta, los cuales tienen concesiones para el aprovechamiento del líquido gracias a un decreto presidencial firmado en 1926.

“(En el decreto) se especifica claramente que toda el agua del Río Cuautla y sus afluentes, incluyendo la planta tratadora pertenecen a los ejidatarios, es una sola agua. Así que cómo la van a dividir ellos”. Jorge Zapata

Finalmente, señaló que historia se está repitiendo y, así como has casi un siglo Emiliano Zapata fue traicionado, ahora AMLO da la espalda al pueblo de Morelos, por lo que se dijo muy arrepentido de haberlo apoyado durante su campaña y reunirse con él en Palacio Nacional poco después de rendir protesta a su cargo.