El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que analiza distintas alternativas presupuestales para atender las demandas de los trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC), quienes anunciaron un paro nacional para el lunes 9 de noviembre de 2026.

A través del comunicado número 491, publicado el 7 de noviembre, el INE reconoció las preocupaciones del personal respecto a sus condiciones salariales, laborales y operativas, y manifestó su disposición para encontrar soluciones.

INE lanza un comunicado tras la convocatoria a paro nacional lanzada por sus trabajadores (INE)

INE reconoce demandas de trabajadores ante paro nacional

El INE señaló que retomó el diálogo con los trabajadores de los MAC para escuchar sus planteamientos, conocer sus necesidades y construir alternativas que permitan mejorar sus condiciones laborales.

Asimismo, destacó que el trabajo de este personal es fundamental para el funcionamiento del organismo, debido a que brinda atención directa a millones de ciudadanos y contribuye a garantizar el ejercicio de sus derechos político-electorales.

En ese sentido, el INE aseguró que realiza una revisión integral de sus distintas áreas para identificar necesidades y atender pendientes, al tiempo que valora las posibilidades institucionales y presupuestales para implementar mejoras.

Módulo de Atención Ciudadana del INE. (Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Trabajadores del INE exigen mejores salarios y condiciones laborales

El anuncio del INE ocurre luego de que trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana convocaran a un paro nacional a partir del lunes 9 de noviembre.

Entre sus principales exigencias se encuentran mejores condiciones laborales y un salario justo, por lo que buscan que las autoridades electorales atiendan sus demandas.

El INE manifestó su voluntad de avanzar hacia medidas viables, responsables y sostenibles, y también indicó que, una vez definidas las acciones, dará a conocer sus alcances y los mecanismos para aplicarlas.

Finalmente, reiteró su compromiso de mantener abierto el diálogo y reconocer la importancia del personal de los módulos para el cumplimiento de sus funciones institucionales.