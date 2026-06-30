Tras los terribles terremotos en Venezuela, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, se comunicó con su homólogo en la tarde de este 29 de junio.

Roberto Velasco habló durante varios minutos con el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, sobre el apoyo que brinda México.

Roberto Velasco señala que México seguirá apoyando a Venezuela

En su llamada con Yván Gil, Roberto Velasco dio seguimiento a lo discutido entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Llamada Roberto Velasco e Yván Gil (Especial)

Roberto Velasco reiteró el apoyo que brinda México a Venezuela por la destrucción causada por el terremoto doble del pasado 24 de junio de 2026.

Además, el secretario de Relaciones Exteriores de México expresó sus condolencias por las más de 1,400 personas que murieron por los terremotos, así como por los miles de heridos y desaparecidos.

Señalando la solidaridad que el gobierno y pueblo de México tienen para con toda la gente en Venezuela, que se ve reflejada en la ayuda que se está mandando.

Pues se trata de algo propio del país, el cual tiene una vocación solidaria para con las naciones que sufren esta clase de tragedias naturales.

Terremotos en Venezuela dejan miles damnificados en La Guaira (Pedro Mattey / AP Photo/Pedro Mattey)

Yván Gil agradeció a Roberto Velasco el apoyo de México

Por su parte, el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, agradeció las palabras de Roberto Velasco, así como la ayuda de México.

Destacando la labor que realizan los elementos de la Defensa Nacional en la búsqueda y rescate de sobrevivientes de los terremotos en Venezuela.

México mandó apoyo a Venezuela tanto en especie como con efectivos de la Cruz Roja Mexicana y rescatistas voluntarios, así como miembros de las fuerzas armadas.

Los rescatistas mexicanos se mantendrán en la zona de devastación en La Guaira, Venezuela, durante varios días, siendo parte de las brigadas de búsqueda y rescate.

Además de que se preparan para la repatriación de connacionales que se encontraban en el país, tanto residentes, como turistas.