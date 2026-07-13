El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) reportó ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) un patrimonio por casi 865 millones de pesos.

De acuerdo con el informe del Tribunal Electoral, su patrimonio en bienes muebles suma autos y mobiliario de lujo, así como obras de arte, equipo de gimnasio y tecnología como drones y lentes de realidad virtual.

Al cierre del ejercicio de la Cuenta Pública de 2025, el TEPJF reportó contar con muebles de diseñador y autos de alta gama con blindaje especializado con altos costos.

TEPJF reporta caso 865 millones de pesos en muebles y autos de lujo ante la ASF

De acuerdo con el reporte del TEPJF entregado a la ASF del ejercicio de la Cuenta Pública 2025, cuentan con un patrimonio de bienes muebles por 864 millones 634 mil 394 pesos mexicanos.

Según el informe, el TEPJF cuenta con una flotilla vehicular que significó un gasto acumulado de casi 98 millones de pesos que incluye:

22 autos eléctricos modelos 2025 y 2026 con costos entre 457 mil y 484 mil pesos por unidad.

Camionetas japonesas tasadas en 702 mil 600 pesos cada una.

3 autos estadounidenses con blindaje, con un valor de 1.6 millones de pesos cada uno.

Sistemas de seguridad y adaptaciones de blindaje de alta especificación para camionetas tipo Suburban y Tahoe, con costos individuales que oscilan entre 1.1 y 1.2 millones de pesos.

Asimismo, se reportó gasto por muebles de diseñador entre los que destacan varios de la firma López Morton. Entre ellos figuran:

Un librero modelo inglés de 218 mil 550 pesos.

Una mesa de juntas de 213 mil 433 pesos.

Escritorios ejecutivos modelo Kent de 106 mil 23 pesos y otros de hasta 142 mil 917 pesos.

TEPJF gasta millones en obras de arte y equipo de gimnasio

Por otra parte, el informe del TEPJF a la ASF muestra un gasto millonario en obras de arte para pasillos y oficinas, así como en equipo de gimnasio, esto a pesar de que el tribunal no cuenta oficialmente con un área destinada para el ejercicio.

Según el informe patrimonial del TEPJF, en obras de arte y objetos decorativos se cuenta con un patrimonio de 2.2 millones de pesos.

Entre los objetos que sobresalen se encuentran:

2 esculturas, una de 154 mil y otra de 100 mil pesos.

1 pintura decorativa de 80 mil pesos

Por otra parte, el inventario de equipo de gimnasio incluye:

Caminadoras profesionales de marcas como Precor, Life Fitness y True, con costos que llegan hasta los 102 mil 080 pesos por unidad.

Dos aparatos elípticos de 52 mil 971 pesos cada uno y cinco bicicletas de spinning.

TEPJF declara ante la ASF drones y lentes de realidad virtual

Por otra parte, el TEPJF reportó gastos tecnológicos para el ramo de seguridad con la adquisición de drones de vigilancia Phantom, con valores de 105 mil 581 pesos y 56 mil 468 pesos.

Asimismo, reportaron la adquisición consecutiva de 5 lentes de realidad virtual modelo Meta Quest 3, con un costo de 14 mil 848 pesos cada uno.