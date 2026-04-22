La Cámara de Senadores aprobó en fast track un proyecto de reforma constitucional que amplia las facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Con el voto a favor de 111 senadores, esta reforma busca transformar a la ASF en una entidad con mayor capacidad, que pueda monitorear el destino de los recursos públicos con una precisión sin precedentes.

Senado aprueba reforma para robustecer a la ASF; esto plantea

En sesión celebrada el martes 21 de abril, el Senado de la República aprobó en fast track una reforma que permitirá robustecer las facultades con las que cuenta el ASF realizando modificaciones al artículo 72 constitucional.

Puntualmente, el proyecto busca que la ASF pueda:

modernizar procesos

mejorar el seguimiento de los recursos públicos

ampliar la capacidad de investigación

robustecer su coordinación con instituciones

fomentar la participación ciudadana

El proyecto de reforma manifestó la urgencia por dotar de herramientas legales y operativas a la ASF para el seguimiento de recursos y la detección de irregularidades.

Como parte de ello, se busca la creación de una base de datos que permita conocer de mejor manera cuál fue el destino de los recursos públicos.

Además, herramientas tecnológicas como las notificaciones permitirán acelerar los procesos, dará paso a un límite de 120 días para fijar posicionamiento tras procesos de fiscalización y 90 días para el envío de resultados de investigación.

Así, derivado de una denuncia o detección de alguna irregularidad, la ASF pueda conocer el destino de los recursos y permitir así aplicar las sanciones legales correspondientes.