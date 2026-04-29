Durante años, la fiscalización en México cargó con una paradoja incómoda: mientras más sofisticados eran sus procesos, más lejanos parecían para la ciudadanía. Entre tecnicismos, tiempos largos e intermediarios que “facilitaban” gestiones, se fue construyendo un ecosistema donde la rendición de cuentas perdía claridad.

Hoy, ese modelo empieza a moverse.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha dado señales claras de una reconfiguración profunda. No se trata solo de un ajuste administrativo, sino de una redefinición de fondo: cerrar el paso a los “coyotes”, eliminar cualquier forma de intermediación y establecer que la única vía válida de comunicación es la institucional. Un mensaje que, en el contexto mexicano, tiene implicaciones mayores.

Porque donde antes había espacios grises, hoy se busca que haya reglas firmes. Donde existían atajos, ahora se privilegia la trazabilidad. Y donde algunos encontraban oportunidad en la opacidad, hoy se construye un sistema que apuesta por la transparencia como norma.

En ese proceso, el papel del auditor ha sido determinante. No solo por fijar postura, sino por impulsar cambios que han encontrado respaldo en el Poder Legislativo. La construcción de mayorías en torno a sus propuestas no es un dato menor: habla de un momento político donde la fiscalización deja de ser un terreno aislado y se convierte en una prioridad compartida.

Ese acompañamiento legislativo, más que un trámite, es una señal de viabilidad. Las reformas y ajustes que buscan fortalecer a la Auditoría no se quedan en intención; avanzan con sustento político. Y eso, en términos institucionales, marca la diferencia entre un buen diagnóstico y una transformación real.

Pero quizá el elemento más relevante de esta nueva etapa está en otro lado: en la ciudadanía.

La apertura de canales de denuncia directa —como WhatsApp y plataformas digitales— no es un gesto menor ni una simple modernización tecnológica. Es, en el fondo, un proceso de democratización de la auditoría. Significa trasladar parte del poder de vigilancia a quienes, durante mucho tiempo, fueron espectadores de los procesos.

Dar herramientas para denunciar, verificar y alertar rompe con una lógica vertical y abre paso a una fiscalización más participativa. Una donde la información ya no fluye únicamente de arriba hacia abajo, sino que se nutre también desde la experiencia cotidiana de quienes detectan irregularidades.

En paralelo, la reducción de tiempos en las investigaciones y la mejora en la coordinación institucional refuerzan esta lógica: una auditoría más ágil, más cercana y más útil. Porque la rendición de cuentas no solo debe existir, debe sentirse.

Por supuesto, estos cambios no ocurren en el vacío. Tocan intereses, modifican inercias y desafían prácticas que durante años encontraron espacio en la intermediación. De ahí la relevancia del mensaje que se ha transmitido también a legisladores: ser voceros de una Auditoría que está cambiando y que no admite intermediarios.

El fondo es claro: el único compromiso es con la ciudadanía y con la verdad.

En tiempos donde la desconfianza institucional sigue siendo uno de los principales retos del país, abrir la auditoría, simplificar sus procesos y darle herramientas a la gente no es solo una buena decisión técnica. Es una apuesta política por reconstruir credibilidad.

Porque al final, combatir la corrupción no solo pasa por sancionar, sino por rediseñar las reglas del juego.

Y en ese rediseño, eliminar a los “coyotes” y poner al ciudadano en el centro no es un detalle. Es, quizá, el cambio más importante.