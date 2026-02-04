El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) alertó a adultos mayores por fraudes y estafas que alcanzan hasta los 400 mil pesos al momento de tramitar la pensión Modalidad 40.

Dicha alerta del IMSS se da tras la denuncia en Nuevo León contra Grupo Pimex, quienes ofrecen a adultos mayores y viudos la gestión de sus pensiones o trámites para recuperar sus Afores, lo que es una estafa.

IMSS alerta fraudes en Modalidad 40; estafas alcanzan hasta 400 mil pesos

El jefe de servicios Jurídicos del IMSS, Sadrac Torres alertó el aumento de los fraudes en la Modalidad 40, estafas que alcanzan hasta los 400 mil pesos por víctima con trámites inexistentes.

Acorde con lo señalado, los estafadores ofrecen agilizar trámites con simulación de contactos, o aumentar las semanas cotizadas, lo que deriva en pensiones de hasta 60 mil pesos.

Pensionados IMSS: ante cualquier duda, el instituto tiene a disposición el siguiente número (IMSS)

Una vez que la persona acepta alguno de sus supuestos servicios y paga por el mismo, los defraudadores fingirán realizar el trámite y solicitarán datos personales y bancarios, para posteriormente desaparecer.

Por lo mismo, el IMSS resalta que el registro en la Modalidad 40 es completamente gratuito y sin intermediarios, además no existen despachos especializados que oferten trámites exprés.

El IMSS descartó a su vez que sus trabajadores vayan por las calles ofreciendo dichos servicios y tampoco existen en redes sociales, llamando a evitar las ofertas fraudulentas y estafas .

Fiscalía de Nuevo León alerta por estafas de Grupo Pimex a pensionados Modalidad 40

Desde enero, el fiscal de Nuevo León, Javier Flores, informó de 70 denuncias contra Grupo Pimex por fraude, cometido contra personas que buscan registrarse en la Modalidad 40, por un total de 271 mil pesos.

El fiscal apuntó que Grupo Pimex pedía cierta cantidad de dinero para “cubrir honorarios y gastos administrativos” para el trámite de la Modalidad 40, una vez realizado el pago, no daban respuesta.

Asimismo, el beneficio prometido no se veía reflejado en cuentas bancarias de las víctimas, concretando así el fraude, por lo que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León instó a las personas a denunciar.