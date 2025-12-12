A través de un comunicado el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aclaró que no se exigirá el registro biométrico digital para el pago de pensiones.

Pese a rumores, IMSS dejó en claro que la población derechohabiente no deberá llenar ningún formulario digital.

IMSS aclara que el pago de pensiones no depende del registro biométrico digital

Luego de que empezaron a circular algunas versiones falsas sobre el registro biométrico digital para personas pensionadas y jubiladas, IMSS aclaró la situación.

A través de un comunicado, IMSS aclaró que las pensiones no exigirán registro biométrico digital tal y como se había difundido.

IMSS destacó que es falso que se bloqueará el pago a las personas que no realicen un trámite digital.

De esta manera dejó en claro que no se dejará de pagar la pensión a aquellas personas que no realicen el registro biométrico digital.

El Instituto puntualizó que trabaja de manera permanente en la mejora de sus servicios, la modernización de trámites y las plataformas digitales siempre en beneficio de sus derechohabientes.

IMSS pide seguir cuentas oficiales para informarse y evitar caer en fraudes

IMSS aclaró que constantemente hacen una modernización en sus trámites y plataformas digitales con el estricto cuidado de los derechos de los jubilados y pensionados.

Por lo que ninguna actualización tecnológica puede interpretarse como condicionante para el acceso a sus pagos.

En su comunicado, IMSS les pidió a los pensionados y jubilados informarse por vías oficiales y no hacer caso a información que vengan de otro medio.

IMSS pidió a la población derechohabiente seguir cuentas oficiales para informarse sobre la modernización de trámites para evitar caer en fraudes.

Los medios oficiales del IMSS son:

Portal imss.gob.mx/prensa

Además cuentan con cuentas en: X, Youtube, Facebook, Instagram y TikTok