La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lamentó la muerte de Fernando de Jesús Calvillo, mexicano originario de Aguascalientes que murió tras el choque de trenes en España del 28 de octubre 2026.

“La SRE lamenta el sensible fallecimiento de una persona mexicana tras accidente ferroviario en Toledo, España” SRE

A través de un comunicado, la SRE compartió, “con profunda tristeza que las autoridades españolas confirmaron el fallecimiento” de un mexicano en el accidente de Urba, Toledo.

Asimismo, reiteró que se confirmó que la identidad del mexicano corresponde a Fernando Calvillo, de quien se había levantado una ficha de desaparición.

SRE confirma muerte de Fernando Calvillo en choque de trenes de España

La SRE confirmó la muerte de Fernando de Jesús Calvillo Silva, de 45 años de edad, tras el accidente donde dos trenes de alta velocidad se impactaron en la ruta Madrid-Sevilla.

Las autoridades españolas señalaron que el mexicano entre los 69 muertos fue identificado como Fernando Calvillo, por quien se había levantado una denuncia de desaparición.

“Las autoridades españolas confirmaron la identidad de la persona que permanecía desaparecida desde dicha fecha” SRE

Por su parte, la familia de Fernando Calvillo envió “su más amplio agradecimiento” a todas las instituciones que participaron en las labores de localización de su familiar y que les han prestado asistencia.

Asimismo, agradecieron a sus amigos quienes, a través de medios de comunicación, expresaron su solidaridad y apoyo en estos momentos.

Mientras que la SRE “expresa sus más sinceras y sentidas condolencias a amistades y familiares ante estos lamentables hechos”.

SRE agradece apoyo a mexicanos para la búsqueda de Fernando Calvillo; trabajan en repatriación

Por otra parte, la cancillería mexicana agradeció el apoyo que recibió en los últimos días de las autoridades locales para la búsqueda de Fernando Calvillo.

Asimismo, reconoció el trabajo de la Guardia Civil y a las demás autoridades españolas “por el trabajo realizado en la atención de este lamentable siniestro”, que permitió la localización e identificación de las personas desaparecidas, incluida la del mexicano.

Por su parte, la SRE, a través de la Embajada de México en España, ha estado prestando asistencia consular a los familiares que viajaron a ese país, señaló.

Además, los está acompañando de forma permanente en las gestiones correspondientes que permitan la repatriación de los restos del connacional.

Cabe señalar que la SRE realiza los trámites necesarios para apoyar con los gastos funerarios y de repatriación de Fernando Calvillo, conforme a lo que los familiares determinen.