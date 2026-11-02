Fueron destruidas 52 toneladas de aguacate que estaba destinado a exportación debido a la presencia de larva de gorgojo.

La destrucción se hizo por parte de productores luego de que la larva de gorgojo fue identificada por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (SENASICA).

La retención de cargamentos de aguacate afectó a productores de estados como:

Michoacán

Jalisco

Colima

Nayarit

Desechan aguacates contaminados con plaga

Los protocolos para eliminación de plagas establecen que los aguacates deben ser desechados en fosas para quemarlos y enterrarlos.

El gorgojo perfora la semilla del aguacate, lo que hace inservible al fruto; también afecta ramas y troncos de árboles de aguacate.

Aseguran que aguacates con gorgojo no han entrado al mercado

Alejandro Méndez, secretario de Medio Ambiente del gobierno de Michoacán, dijo que los aguacates con gorgojo no han entrado al mercado.

Ante la problemática, el funcionario dijo que quiere evitar que las plagas afecten a los cultivos.

México es el principal productor y exportador de aguacate en el mundo y Michoacán el principal productor en México.