Fernando Calvillo, mexicanos desaparecido durante el choque de trenes en Toledo, España, fue identificado entre las víctimas mortales del accidente ocurrido el pasado 28 de octubre de 2026.

De acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, se han identificado 66 de las 69 personas que murieron en el accidente de trenes en España.

De ellos sólo uno es de nacionalidad mexicana, por lo que se trataría de Fernando Calvillo, único mexicano que viajaba en uno de los trenes que se encuentra como desaparecido.

Cabe señalar que la Secretaría de Relaciones Exteriores aún no confirma su identificación.

España confirma muerte de Fernando Calvillo; viajaba con su esposo en tren de Renfe

De acuerdo con las autoridades españolas, Fernando Calvillo murió en el accidente de trenes de España que dejó como saldo 69 personas muertas y más de 100 heridos.

Fernando de Jesús Calvillo Silva, de 45 años, viajaba en el vagón 8 del tren de Renfe junto con su esposo, Lawrence Naff, de nacionalidad estadounidense, cuando ocurrió la colisión.

Lawrence Naff fue trasladado a un hospital con lesiones graves en las piernas; sin embargo, sobrevivió al accidente, según reportes de familiares de Fernando.

España identifica a 12 extranjeros muertos en accidente de trenes en Toledo

Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha señaló que de las 69 víctimas mortales del accidente 54 son de nacionalidad española, mientras que 12 son extranjeros.

Asimismo, destacó las nacionalidades de los extranjeros que murieron por el choque de trenes en España; se trata de: