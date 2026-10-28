El rey Felipe VI de España lamentó el “terrible accidente” de dos trenes de alta velocidad en Toledo que ha dejado como saldo al menos 64 muertos.

“Hemos conocido la noticia del terrible accidente del AVE cerca de Toledo” rey Felipe VI de España

Este accidente ocurrió cuando un tren AVE chocó contra un tren Iryo que se encontraba detenido sobre las vías; hasta el momento no se ha confirmado qué provocó la colisión.

Rey Felipe VI lamenta muertes en Toledo por accidente entre trenes

El Rey Felipe VI se encontraba en Bétera, Valencia, en un ejercicio militar cuando ocurrió el accidente entre dos trenes de alta velocidad en Urda, Toledo, donde lamentó las muertes provocadas por el choque.

El rey de España lamentó este “terrible accidente”, así como el número elevado de víctimas mortales que se han reportado.

“Hemos conocido la noticia del terrible accidente del AVE cerca de Toledo y lo primero es lamentar el terrible accidente con, aparentemente, un número elevado de víctimas mortales y muchos heridos” rey Felipe VI de España

Asimismo, expresó su pésame a las familias de las víctimas que murieron y envió a todos su apoyo, cariño y tristeza a víctimas y familiares en este momento que calificó como muy duro y difícil.

“Lo primero es lamentar esa desgracia terrible. Quiero transmitir a las familias pues nuestro pésame, nuestra tristeza, nuestro apoyo, nuestro cariño, en un momento tan duro, tan difícil” rey Felipe VI de España

Investigan causas del accidente entre trenes en Toledo

Emiliano García Page, presidente de la junta de Castilla-La Mancha, confirmó que hay hasta el momento 64 muertos por el accidente entre dos trenes a la altura de Urda en Toledo, España.

De acuerdo con los reportes, 24 de los pasajeros del AVE, quien transportaba a 397 pasajeros, murieron; mientras que del Iryo murieron 40 de los 146 pasajeros que se encontraban a bordo al momento del accidente.

Asimismo, García Page destacó que hay 58 personas hospitalizadas derivado de lesiones ocurridas durante el impacto.

Por su parte, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, compartió que ya se investigan las causas del accidente ante la “inexplicable” razón por la que se dio autorización al AVE de avanzar.

El ministro señaló que el Centro de Control que autorizó la marcha al AVE con normalidad tenía conocimiento de una luz roja en las vías por la presencia de otro tren.

Asimismo, las autoridades destacaron que ya se encuentra a disposición de la Guardia Civil y la Comisión de Accidentes Ferroviarios el operario de la Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ya que “hubo tiempo más que suficiente para constatar el error y no lo resolvieron”.