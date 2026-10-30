La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que, con el apoyo de autoridades españolas, se busca a un mexicano desaparecido en el choque de trenes en España del 28 de octubre.

Desde la mañanera del 30 de octubre de 2026, Claudia Sheinbaum compartió que se trata de una persona originaria de Aguascalientes, en referencia a Fernando de Jesús Calvillo Silva, quien desapareció el día del accidente.

Asimismo, reiteró su pésame a las víctimas y familiares por el accidente donde 68 personas murieron y 180 más resultaron heridos.

“Repetimos nuestro pésame y lamentamos los acontecimientos en Toledo, España” Claudia Sheinbaum

Había ocho mexicanos en el choque de trenes en España; 7 ya fueron dados de alta

Claudia Sheinbaum señaló que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) le confirmó que el día del accidente, había ocho mexicanos en los trenes que colisionaron en Toledo, España.

De ellos, 7 mexicanos sufrieron lesiones leves, por lo que fueron trasladados a un hospital y posteriormente dados de alta.

Sin embargo, se señaló que una persona, originaria de Aguascalientes, fue reportada como desaparecida, por lo que la Embajada de México en España levantó una denuncia por su desaparición.

Asimismo, compartió que la embajada se mantiene en “comunicación permanente con la familia” de Fernando de Jesús Calvillo Silva, de 45 años de edad.

“Hasta el momento hay 68 víctimas mortales y 180 heridos, 21 de ellos graves. Ocho mexicanos viajaban en alguno de los trenes involucrados en el incidente. 7 sufrieron lesiones leves, fueron enviados a un hospital y dados de alta. Una persona, originaria de Aguascalientes, está reportada como desaparecida, La embajada de México en España interpuso una denuncia por desaparición y mantiene comunicación permanente con la familia” Claudia Sheinbaum

Por su parte, la SRE señaló que este 30 de octubre la familia del mexicano desaparecido llegó a Madrid para su búsqueda; fueron recibidos por el titular de la Sección Consular de la Embajada.

Asimismo, señaló que se mantiene la coordinación y comunicación permanentes “con las autoridades locales involucradas para dar apoyo en lo que se requiera”.