La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mantiene las labores de búsqueda de Fernando de Jesús Calvillo, mexicano desaparecido tras el accidente de trenes ocurrido el pasado 28 de octubre en Urda, Toledo, España.

De acuerdo con el último balance oficial, 12 connacionales resultaron afectados por el siniestro. De ellos, 11 sufrieron lesiones leves y ya recibieron el alta médica.

Sin embargo, las autoridades mexicanas mantienen como prioridad la localización de Fernando de Jesús, cuyo paradero aún no ha sido confirmado.

SRE presenta denuncia por desaparición de mexicano en España

Ante la desaparición de Fernando de Jesús, la Embajada de México en España activó el protocolo de protección consular y presentó una denuncia formal ante las autoridades de seguridad locales.

Además, el encargado de la Sección Consular se trasladó a Toledo para coordinar las acciones de atención y seguimiento en el lugar del accidente.

Por su parte, los familiares de Fernando de Jesús ya llegaron a Madrid, donde fueron recibidos por personal diplomático mexicano, que les brinda acompañamiento y apoyo económico para cubrir sus gastos de estancia mientras continúan las labores de búsqueda.

España continúa búsqueda e identificación tras choque de trenes

Las autoridades españolas mantienen los trabajos de búsqueda, rastreo e identificación en la zona donde ocurrió el accidente ferroviario.

Además, informan medios españoles que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha informado de que una jueza está instruyendo que se aceleren las labores de búsqueda de este accidente de trenes en Toledo.

En tanto, la Embajada de México permanece en comunicación con los mandos responsables del operativo para conocer los avances y dar seguimiento a la localización del connacional.

La Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró su compromiso de brindar asistencia y protección consular a los mexicanos que se encuentren en el extranjero y enfrenten situaciones de emergencia.