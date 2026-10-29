Fernando Calvillo, un turista mexicano que viajaba solo de Toledo a Sevilla, está desaparecido tras el accidente ferroviario ocurrido el 28 de octubre de 2026 en Urda, Toledo, España. Su hermana confirmó que viajaba en uno de los convoyes de Renfe involucrados y que su nombre no aparece en la lista de personas hospitalizadas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la Embajada de México en España activó sus protocolos de protección consular y mantiene comunicación con las autoridades locales para localizar al connacional y apoyar a su familia.

¿Qué se sabe de Fernando Calvillo y los mexicanos heridos en España?

De acuerdo con el comunicado de la SRE, siete mexicanos que viajaban en los trenes involucrados fueron localizados, y todos recibieron atención médica por lesiones leves y posterior.

Sin embargo, el paradero de otro mexicano, Fernando Calvillo, continúa sin confirmarse, por lo que el personal consular presentó el reporte correspondiente ante la Guardia Civil en Toledo y mantiene contacto con sus familiares para dar seguimiento al caso.

Además, el Consulado de México en España informó que ya estableció contacto con un joven que es primo de Fernando Calvillo, y también señaló que la hermana del desaparecido llegará a España y recibirá apoyo para que se le realice una prueba de ADN a su llegada, como parte de las gestiones relacionadas con la emergencia.

Buscan a Fernando Calvillo en España (Especial)

México brinda asistencia consular tras accidente ferroviario

La SRE expresó sus condolencias a las familias de las víctimas, así como su solidaridad con España, y deseó pronta recuperación a las personas lesionadas.

La Embajada de México continuará coordinándose con las autoridades españolas para esclarecer la situación y proporcionar asistencia a las personas mexicanas afectadas y sus familiares.

Las personas que necesiten apoyo consular pueden comunicarse con la Embajada de México en España al teléfono de emergencias +34 660 862 625, disponible las 24 horas.