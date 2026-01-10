La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer la fecha en que realizará el pago de nómina al personal del Servicio Exterior Mexicano.

A través de un comunicado, la SRE señaló que será el lunes 12 de enero de 2026 cuando quede cubierto el pago correspondiente al sueldo de este mismo mes.

Lo anterior, luego de que personal del Servicio Exterior Mexicano enviara un carta dirigida a la presidenta Sheinbaum, a fin de solicitar su intervención para que la SRE realizara el pago de su nómina.

Servicio Exterior Mexicano señala más de mil afectados por retraso en pago de nómina del SRE

Mediante un comunicado publicado la tarde del viernes 9 de enero, la SRE informó que será el próximo lunes 12 de enero de 2026 cuando efectúe el pago de nómina a quienes integran el Servicio Exterior Mexicano.

Mediante una carta enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum, personal diplomático externó que el pago de su sueldo llevaba más de 8 días, pese a la aprobación del presupuesto federal para 2026.

Indicaron que son más de mil personas afectadas por el retraso en el pago de su nómina, por lo que se encuentran trabajando sin sus prestaciones de ley.

En este sentido, la SRE acusó que el retraso en el pago de su nómina se debió a la apertura del año fiscal 2026, así como dificultades con los sistemas de pagos para realizar transferencias internacionales.

Embajada de México en España (SRE / Embajada de México en España)

Personal del Servicio Exterior Mexicano pide a Sheinbaum revisión de sus sueldos

En la misma misiva, como parte del retraso en el pago de su nómina, personal del Servicio Exterior Mexicano pidió a la presidenta Sheinbaum que se lleve a cabo una revisión a sus sueldos.

Manifestaron que este no ha sido revisado en más de 25 años, por lo que personal técnico-administrativo vive, incluso, con sueldos que se encuentran por debajo de los límites de pobreza en los países donde desempeñan sus labores.

Ante esta situación, señalaron que no recibir a tiempo su pago dificulta su situación, pues no pueden cubrir sus obligaciones económicas.

Por tal motivo instaron a la presidenta Sheinbaum a que se solidarice con su causa, para que se cumplan con sus garantías laborales básicas.