La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lamentó la muerte de 5 personas tras un accidente de avión de la Secretaría de Marina (Semar) ocurrido hoy 22 de diciembre de 2025 en la ciudad de Galveston, Texas, en Estados Unidos.

Las autoridades manifestaron que mantienen comunicación con la Semar, así como con autoridades locales, para dar asistencia y apoyo a las familias luego de que se elevara a 5 el número de personas que murieron en el accidente.

La @SRE_mx lamenta y expresa sus más sentidas condolencias a familiares y amigos de los fallecidos en el accidente de una aeronave de la @SEMAR_mx registrado esta tarde en Galveston, Texas.



La Cancillería está al pendiente y mantiene comunicación y coordinación permanente con la… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) December 23, 2025

