La Secretaría de Relaciones exteriores (SRE) retiró el cargo de Raúl Rocha Cantú en Guatemala como Cónsul Honorario.

La decisión fue publicada el lunes 29 de diciembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“En virtud de que el Gobierno de la República de Guatemala dio por terminadas las funciones que venía ejerciendo el señor Raúl Rocha Cantú, se dispuso la cancelación del Exequátur Número Cuatro que el veintitrés de junio de dos mil veintidós se había otorgado a la persona citada”. SRE a través del Diario Oficial de la Federación

Raúl Rocha Cantú cuenta con una orden de aprehensión en México

Fue a mediados de diciembre de 2025 cuando un juez federal decretó una nueva orden de aprehensión en contra de Raúl Rocha Cantú.

La FGR consideró al copropietario de Miss Universo como prófugo de la justicia, por lo que le fue retirado el acuerdo que le permitía colaborar como testigo.

Raúl Rocha Cantú (EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO / Edgar Negrete Lira)

Ahora, el empresario ha iniciado una batalla legal para no ser detenido en México, por lo que presentó un amparo para anular la determinación de la Fiscalía.

En un principio, el empresario colaboraría como testigo en una investigación por delincuencia organizada vinculada al contrabando de combustible.

Pero, con la medida adoptada por la Fiscalía, Rocha Cantú ya no podrá continuar su proceso penal con las condiciones antes planteadas .

Durante las investigaciones, el empresario fue señalado como presunto integrante de una red de delincuencia organizada dedicada al huachicol y al tráfico de armas.

La orden de aprehensión advierte que hay riesgo de fuga y que Raúl Rocha Cantú no regrese a territorio mexicano.

Esto sumado al hecho de que el empresario se tenía que presentar a rendir declaración entre el 8 y 12 de diciembre.

Sin embargo, no se presentó a pesar de que pidió comparecer vía remota por motivos de seguridad.