La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que, en la licitación No. LA-05-613-005000999-T-2-2026, ninguno de los participantes cumplió con todos los requisitos establecidos.

A través de un comunicado oficial, la dependencia aseguró que el proceso fue realizado conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento vigente al momento del inicio del procedimiento.

SRE frena implementación del pasaporte digital por temas de licitación

Las empresas involucradas en la licitación fueron: Cosmocolor, S.A. de C.V.; Suppliers Id’s S.A. de C.V.; Bussines & Process Improvement Institute S.C.; Cetis; Graficine in Dokumentacijske Storitve D.D.; e Interconecta S.A. de C.V., en colaboración con Veridos México S.A. de C.V. y Veridos G.M.B.H., entre otras.

La SRE informó que el proceso será reiniciado en breve, garantizando la continuidad del servicio público de pasaportes tanto en México como en sus representaciones consulares en el exterior.